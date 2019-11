et Marie-Pierre Haddad

publié le 24/11/2019 à 14:46

Le mouvement de grève du 5 décembre est avant tout "une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux", a affirmé vendredi 22 novembre, Emmanuel Macron, restant très ferme sur l'objectif de la réforme. Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche, Philippe Martinez assure qu'"il y aura plus d'une centaine de manifestations dans le pays", le 5 décembre prochain.

Le secrétaire général de la CGT précise qu'il se rendra "à une manifestation parisienne". Faut-il craindre des violences en marge de ces manifestations ? "Je le crains, répond-il, mais j'étais hier à la manifestation contre les féminicides qui a réuni 49.000 personnes. Tout s'est très bien passé. En 2016 déjà contre la loi El Khomri, il y avait déjà ce genre de problèmes graves. Il y a une recrudescence de la violence aussi policière".

Philippe Martinez évoque le cas de Manuel C., "gilet jaune" qui a perdu l'usage d'un œil après avoir été blessé par un projectile probablement tiré par la police à Paris. "Il y a une dérive importante des ordres donnés aux policiers, de la préfecture de Paris et du ministre", explique-t-il. En réponse à Didier Lallement, le préfet de police de Paris qui a lancé à une "gilet jaune" : "Nous ne sommes pas dans le même camp", Philippe Martinez estime que "ce genre de propos n'est pas là pour apaiser les manifestations et les manifestants, mais pour entretenir de la colère. La colère n'est pas toujours bonne conseillère".