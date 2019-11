publié le 23/11/2019 à 10:30

Deux jours à Amiens et puis s'en va. Jeudi et vendredi, Emmanuel Macron est allé au contact des Français dans sa ville natale. Il s'est rendu sur le terrain pour faire taire ceux qui le qualifient de "président des bureaux".

Ferme, le locataire de L'Élysée a voulu se montrer optimiste face à des Français qu'il avait qualifiés de trop négatifs. Pendant deux jours, il a ainsi promis du travail aux chômeurs, des bourses aux étudiants et du pouvoir d'achat pour les classes populaires.

Malgré les reproches, il est resté sur cette ligne : pas de défaitisme ou de discours déprimant. Une manière aussi de préparer la mobilisation du 5 décembre et de montrer qu'il n'a pas peur du contact avec les Français.

Surtout, il n'était pas question pour lui de paraître tétanisé ou immobile : il s'est ainsi montré en chef de l'État prêt à aller au bras de fer avec ceux qui défendent les régimes spéciaux. Emmanuel Macron veut mener cette réforme des retraites le plus vite possible et n'a pas peur de s'exposer personnellement.

Météo - Orage, pluie, inondations : le sud du pays est touché depuis hier soir par de fortes pluies. 11 départements ont été placés en vigilance orange en raison de cet épisode méditerranéen. Il a beaucoup plu dans le Var, près de Hyères où une mini tornade a causé des dégâts dans une zone commerciale.

Agriculture - Pour exprimer le ras le bol de la profession, les syndicats annoncent que 1.000 tracteurs vont converger vers Paris mercredi 27 novembre à partir de 6 heures du matin afin de bloquer les accès routiers vers la capitale, autoroutes et routes nationales comprises.

Guyane - Ariane 5 est restée clouée au sol vendredi, sur le pas de tir de Kourou, en Guyane, à la suite d'un problème technique. La fusée devait s'élancer pour la 250e fois afin de placer en orbite deux satellites de télécommunication. Le lancement a été décalé à dimanche soir.