Manifestations contre le racisme, banlieues, RN... Que reste-t-il de la Marche de 1983 ?

Il y a 40 ans, le 15 octobre 1983, la marche pour l’égalité et contre le racisme débutait. De Marseille vers Paris, cette manifestation non-violente est aussi appelée "la marche des beurs". Au départ, ils ne sont que quelques jeunes à s’engager, pour dénoncer les crimes racistes et réclamer l'égalité. Ils marchent dans l’indifférence totale, mais seront 100.000 personnes, à leur arrivée place de la Concorde à Paris.

Ils seront aussi reçus par François Mitterrand et leur action débouchera sur la carte de séjour de dix ans. Quarante ans plus tard, que reste-t-il de cette marche ? Où en est leur combat ? Karim Yahiaoui, grand reporter à France 24, est parti à la rencontre des marcheurs à l'origine de cette mobilisation. Le documentaire On demande pas la lune, on demande de vivre sera diffusé le 14 octobre sur France 24 à 22h10.

"Ce qui m'a le plus marqué en faisant ce documentaire, c'est le fait qu'il y a clairement un avant et un après la marche, explique le journaliste. C'est paradoxal : le quotidien dans les quartiers populaires n'a pas forcément changé, mais il y a une prise de conscience assez importante".

Ce mouvement a clairement marqué une rupture dans la façon dont on percevait les immigrés Karim Yahiaoui, grand reporter à France 24 et réalisateur du documentaire "On demande pas la lune, on demande de vivre"

À l'époque, les autorités françaises imaginaient que ces populations n'allaient pas rester en France. "Il y a même eu des incitations, à travers des lois, pour favoriser leur retour. Ce mouvement a clairement marqué une rupture dans la façon dont on percevait les immigrés. Avant cette marche pour l'égalité et contre le racisme, ils étaient considérés comme une force de travail. Après cette mobilisation, il y a eu l'émergence dans l'espace public d'une nouvelle génération", explique Karim Yahiaoui.

Lors de son lancement, cette marche a eu très peu d'écho dans les médias. Le 14 novembre 1983, la mort d'Habib Grimzi a été un moment d'effroi pour ces marcheurs. Karim Yahiaoui a évoqué ce crime raciste avec les marcheurs historiques.

"Ils le racontent tous à peu près avec les mêmes mots : 'le choc', 'la sidération'... Ils évoquent aussi l'envie d'abandonner aussi parce que la marche était construite sur une logique de non-violence. Finalement, cette non-violence est bafouée par ce crime raciste. Et d'ailleurs, certains marcheurs rappellent dans le documentaire qu'ils n'étaient pas forcément convaincus par l'action non-violente de la marche pour l'égalité et contre le racisme".