INFO RTL - Paris : douze jeunes liés à l'extrême droite interpellés après une rixe à caractère raciste devant un lycée

L’information n’avait pas été rendue publique jusqu’à aujourd’hui. Le 20 avril, un groupe de jeunes encapuchonnés et liés à l’extrême-droite est venu s’en prendre violemment à des élèves du lycée Victor Hugo, au centre de la capitale, proférant des injures racistes. Ils ont en outre ciblé certains élèves en fonction de leur couleur de peau selon une source policière.

D’après les informations de RTL confirmées de source judiciaire, douze personnes dont neuf mineurs, âgées de 15 à 24 ans, ont été interpellées mardi matin et placées en garde à vue au commissariat de Paris Centre pour violences suivies ou précédées de propos racistes. Trois d’entre elles, toujours d’après les informations de RTL, avaient déjà été interpellés à Paris le soir de la demi-finale France-Maroc, le 18 décembre dernier, au sein d’un groupe d’une quarantaine d’individus liés à l’ultra-droite mis en cause pour "participation à groupement en vue d’exercer des violences" sans que l’on connaisse à ce stade les suites judiciaires. Ces trois suspects sont d’ailleurs fichés S pour leur appartenance à cette mouvance radicale et suivis par la DGSI.

Une vengeance après un canular téléphonique

Le point de départ de l’affrontement entre les deux groupes de jeunes le 20 avril n’est pas connu avec précision mais le parquet de Paris, qui confirme la rixe et les interpellations, indique qu’il s’agit d’une vengeance après un "canular téléphonique" entre les deux groupes. Le 20 avril, un panneau "jambon hooligan" a été exhibé par le groupe venu de l’extérieur, les faits filmés et des propos racistes enregistrés. Plusieurs mineurs ont été légèrement blessés, d’après une source à la mairie de Paris, mais sans ITT. La rixe a créé un très fort émoi au lycée et à la mairie de l’arrondissement. Ariel Weil, le maire de Paris centre contacté par RTL, "salue le travail des policiers qui ont mené l’enquête".

Sur les douze gardés à vue, trois mineurs vont être déférés devant un juge des enfants d’après le parquet de Paris, et un autre convoqué à une date ultérieure, parmi eux deux des protagonistes de la demi-finale France-Maroc. Ils seront tous jugés pour violences précédées ou suivies de propos racistes. Deux mineurs sont mis hors de cause et trois sont pris en charge par d’autres juridictions. Deux des trois majeurs impliqués vont également être déferrés ce jeudi 15 juin.

