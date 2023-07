Préfecture de police de Paris : le préfet à l'immigration, soupçonné de propos racistes, quitte ses fonctions

La préfecture de police de Paris se serait bien passée de cette polémique. Le préfet délégué à l'immigration de la préfecture de police de Paris, Gautier Béranger, va quitter son poste après avoir été soupçonné de propos racistes et sexistes. Un décret, en date du 13 juillet et publié le lendemain au journal officiel, indique que ses fonctions se termineront le 21 août prochain. Le décret, repéré par Le Monde, est signé par le président Emmanuel Macron, la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.



Des "faits susceptibles de mettre en cause" ce fonctionnaire ont été "portés à la connaissance" de Gérald Darmanin, sans davantage de précisions. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur mercredi matin à l'AFP, confirmant une information du Canard Enchaîné. Le ministère précisait que le préfet délégué à l'immigration "a été suspendu à titre conservatoire le 25 mai" dernier et qu'une "mission d'inspection" avait été ouverte. Avant, donc, d'être débarqué.

Déjà accusé d'injures racistes en 2008

Gautier Béranger avait été nommé en juillet 2022 au poste de préfet délégué à l'immigration auprès du préfet de police de Paris, Laurent Nuñez. Le fonctionnaire avait déjà été accusé d'injures racistes en 2008 contre un vigile d'un centre commercial de banlieue parisienne. Il était à l'époque adjoint du secrétaire général du ministère de l'Immigration, dirigé par Brice Hortefeux.

Cette plainte du vigile pour diffamation et injures raciales avait été classée sans suite.









