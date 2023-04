Emmanuel Macron : qui sont les membres de sa garde rapprochée ?

Sujet du jour. Les proches d’Emmanuel Macron, réélu président de la République il y a tout juste un an. Ses proches ont quelque peu évolué depuis son arrivée à l’Élysée en 2017.

Le personnage clé du dispositif macroniste, c’est Alexis Kohler. Le puissant secrétaire général de l’Élysée est présent depuis 2017, et l'était même avant, auprès d’Emmanuel Macron. L’homme est peu connu du grand public, mais on le voit et on l’entend exclusivement, quand il s’agit d’annoncer la composition des gouvernements.

Avec qui gouverne Emmanuel Macron ? Qui écoute-t-il quand il s’agit de prendre des décisions ? Qui sont les plus proches d’Emmanuel Macron aujourd’hui ?





Analyse. "Alexis Kohler est décrit comme le deuxième cerveau d'Emmanuel Macron, le vice-président, mais aussi l'inconnu le plus puissant de France. Ca vous pose une personnalité et son importance autour du dispositif macroniste, explique William Galibert, journaliste politique, qui suit l’exécutif à RTL. C'est l'alter ego, tout passe par lui, il est au centre du jeu et il est totalement indissociable d'Emmanuel Macron à l'Élysée, dans le travail et la prise de décision".

"Durant le premier quinquennat, Richard Ferrand, à la présidence de l'Assemblée, et Christophe Castaner à la tête du groupe majoritaire, étaient en réalité les relais législatifs, du pouvoir exécutif", souligne Arthur Berdah, chef adjoint du service politique au Figaro, auteur du livre Emmanuel Macron, vérités et légendes.



