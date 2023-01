Brigitte Macron est-elle en train de redéfinir le rôle de Première dame ?

Le sujet du jour. Actuellement sur le devant de la scène à la faveur de l’Opération Pièces Jaunes, Brigitte Macron multiplie les déplacements et interviews, mais aussi les petites phrases qui font beaucoup parler. Qu'il s'agisse de la question de l'uniforme, la réforme des retraites ou encore les sujets des hôpitaux, les réponses sans détours de la Première dame divisent la majorité.

Un côté cash qui a fait bondir l'opposition, estimant que l'épouse du président serait sortie de son rôle de Première dame, en prenant position sur des sujets politiques.

Pourquoi on en parle ? Brigitte Macron s’est-elle affranchie du devoir de réserve auquel elle est tenue ? Assume-t-elle davantage de prendre position ? Et pourrait-elle le faire encore un peu plus à l’avenir ?



Analyse. "Sa position est un peu compliquée, car si elle ne réagit pas, par exemple, face à des questions concernant le droit des femmes, on peut lui en faire le reproche. Et si elle réagit, on lui dit que ce n'est pas son rôle, qu'elle n'a pas été élue et qu'elle n'a rien à faire sur ces sujets-là. C'est un peu compliqué de trouver le juste équilibre. Elle a profité de toute la promotion autour des pièces jaunes pour faire entendre sa voix sur d'autres sujets. De toute façon, la position de Première dame est très compliquée, et ce, depuis toujours", avec Candice Nedelec, cheffe du service politique au magazine Gala.

