publié le 22/11/2020

Avec 41% d'opinions favorables, la popularité du président Emmanuel Macron progresse de trois points en novembre, d'après un sondage de l'Ifop pour le Journal du Dimanche. Le président est à son meilleur niveau de popularité depuis six mois, tandis que celle du Premier ministre Jean Castex est stable à 39%.

Selon cette étude dévoilée par le JDD ce dimanche 22 novembre, la popularité d'Emmanuel Macron à ce stade de son mandat est supérieure à celle de ses prédécesseurs immédiats Nicolas Sarkozy (32%) et François Hollande (27%). "Il bénéficie depuis avril d'un glacis de popularité, un socle extrêmement solide malgré un quinquennat horribilis", note Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. Le président garde d'ailleurs le soutien de 77% de ses électeurs de 2017.

Jean Castex semble subir, lui, les reproches liés au reconfinement puisque son taux de popularité stagne à 39%, soit le même score qu'au mois d'octobre. La cote de popularité du Premier ministre baisse surtout dans les catégories les plus macronistes. Il perd 6 points parmi les retraités, 7 points chez les électeurs d'Emmanuel Macron et 5 points chez ceux de François Fillon.

Le sondage a été réalisé du 12 au 19 novembre auprès de 1.924 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas et par Internet. La marge d'erreur se situe entre 1 et 2,2 points.