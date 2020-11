Sondage : 57% des 15-30 ans vivent mal le confinement

Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 21/11/2020 à 01:58

Chez les 15-30 ans, près de 6 Français sur 10 vivent mal le confinement. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa-Dentsu réalisé pour France Info et Le Figaro. Les résultats mettent en lumière une tranche d'âge plus sensible aux restrictions mises en place par le gouvernement.

France Info affirme ainsi que pour 57% des personnes âgées de 15 à 30 ans, le confinement est "difficile à vivre". Le média public souligne que ce pourcentage est supérieur de 11 points aux résultats obtenus pour l'ensemble des Français, qui sont 46% à mal vivre le confinement.

La crainte de l'avenir, notamment d'un point de vue professionnel, semble par dessous tout hanter les jeunes. D'après France Info, 60% des étudiants interrogés expliquent avoir "des difficultés pour suivre les études à distance" et 30% des jeunes actifs assurent souffrir d'une perte d'emploi ou de difficultés à exercer leur travail.