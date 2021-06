publié le 09/06/2021 à 09:37

C'est l'incident le plus commenté de ces dernières 24 heures. En visite dans la Drôme, Emmanuel Macron a été giflé par une personne présente dans le public. Il s'agit d'un homme de 28 ans, dont les motivations sont encore floues. Invitée sur RTL ce mercredi 9 juin, la procureure près de la Cour d'appel de Paris a pointé "un geste agressif et extrêmement humiliant" envers le chef de l'État.

L'agresseur, en théorie, risque 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende. Mais ne sera-t-il pas au final laissé libre, et ne pas aller en prison en l'absence d'antécédent ? Une "petite peine" qui pourrait, bien que légale, être mal comprise. "Quand on juge, on appréhende à la fois la gravité des faits et la personnalité de l'auteur", explique Catherine Champrenault.

La procureure ajoute que le geste est "symboliquement très fort", mais que la "justice pénale donne toujours une première chance". "Une première sanction est souvent une peine d'avertissement (...) La peine d'emprisonnement doit rester exceptionnelle", éclaire-t-elle. Mais elle assure que dans cette affaire, "il y aura des poursuites" et "un avertissement suffisamment ferme et sévère".