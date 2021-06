publié le 09/06/2021 à 08:10

En marge d'un déplacement dans la Drôme, Emmanuel Macron a été frappé au visage lors d'un bain de foule. Le jeune homme auteur de la gifle a été interpellé, il a 28 ans, a participé au mouvement des "gilets jaunes" et semble fasciné par les thèses d'extrême-droite.

Il n'est pas connu par la justice et, selon son ami Loïc, cette agression n'était pas préméditée. "Voir un ami, comme ça, avec des menottes, ça fait toujours du mal, explique-t-il au micro de RTL. Surtout quand vous le connaissez, avec aucun problème avec la justice, aucun problème avec le voisinage, il n'avait pas prévu de faire quelque chose comme ça".

Pour lui, l'acte n'avait rien de prémédité. "Quand je l'ai vu, ça m'a vraiment laissé abasourdi, car c'est quelqu'un qui ne peut pas faire de choses comme ça. J'ai fait des arts martiaux avec lui, j'ai fait beaucoup de choses, c'est plutôt un tempérament calme."

L'homme évoque un trop-plein de colère chez son ami, qui a craqué face au chef de l'État : "Je pense que voir Emmanuel Macron comme ça, ça a été une impulsion parce que 'je n'ai pas de travail, je suis au RSA alors que je cherche comme un fou...'. C'est un cri de détresse pour dire : 'Monsieur Macron regardez-nous, on est à bout'. Je peux vous assurer que dans sa cellule, il doit s'en vouloir, parce qu'il n'est pas du tout comme ça."

