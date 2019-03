Macron et Sarkozy : "Ils ont décidé de ne plus cacher leur complicité", dit Alba Ventura

publié le 28/03/2019 à 08:49

Ils nous ont habitué à des rendez-vous privés ou à des rencontres discrètes dans la loge présidentielle du Parc des Princes. Cette fois, Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy s'afficheront ensemble dimanche 31 mars en Haute-Savoie à l'occasion du 75ème anniversaire des combats sur les plateau des Glières.



C'est un peu une manière pour eux d'officialiser leur amitié. Ils ont décidé de ne plus cacher leur complicité. Emmanuel Macron aurait pu aller tout seul sur le plateau des Glières mais il sait ce que ça représente pour Nicolas Sarkozy. Il sait que ce haut-lieu de la Résistance, l'ancien chef d'État en avait fait son lieu de pèlerinage.

Dès la campagne de 2007, il s’était engagé à y retourner tous les ans une fois à l’Elysée. C’était sa roche de Solutré ! Donc c’est un geste qu’Emmanuel Macron fait à Nicolas Sarkozy et on sait combien l’ancien président est particulièrement sensible à ce genre d’attention.

À quel point Macron et Sarkozy sont-ils proches ?

Ce qui est frappant, c’est leurs points de ressemblance. Comme Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron dit ce qu’il pense, il est accusé d’arrogance, il est taxé de "président des riches"; il cherche à rebondir et il a trahi le président avec lequel il avait travaillé.



Nicolas Sarkozy avait dit à ses proches, "Macron , c’est moi en mieux".C’est dire combien le jeune président lui a tapé dans l’œil. Dans l’autre sens, Emmanuel Macron soigne l'ancien chef d'État comme on prend soin d’un grand frère.

Ont-ils des points de divergence ?

Sur le cas du premier ministre hongrois Viktor Orban, ils ne sont pas sur la même longueur d’onde. Il est intéressant de noter que sur l’Europe, le président Macron s’est rapproché de la doctrine Sarkozy notamment au sujet de Schengen et des frontières.

Est-ce une relation d'intérêt mutuel ?

Il y a évidemment un échange d’intérêt bien compris. C'est une entente intéressée qui est d’ailleurs très bien décrite par le journaliste Ludovic Vigogne dans son livre qui sort mercredi 3 avril chez Fayard, "Tout restera en famille", dans lequel il explique que pour Nicolas Sarkozy, cette complicité, est un moyen de rester dans le jeu. C’est bon pour ses affaires d’avoir l’oreille du président et puis ça le fait exister autrement que s’il était seul avec son clan à attendre les échéances judiciaires.



Nicolas Sarkozy est encore la personnalité préférée des électeurs de droite. Donc Emmanuel Macron envoie lui aussi quelques cartes postales quand il multiplie les signes à l’égard de l’ancien président. Nicolas Sarkozy a aussi une expérience. C’est lui qui avait théorisé "la France qui se lève tôt", autrement dit les "gilets jaunes" d’aujourd’hui. Il exerce donc un rôle de "conseil" auprès du président Macron.



Il n’a sans doute pas oublié que si Nicolas Sarkozy a su se rétablir au cours de son mandat après la crise de 2009, il n’en a pas moins perdu la présidentielle 3 ans plus tard.