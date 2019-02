publié le 20/02/2019 à 14:29

Tous unis pour lutter contre l'antisémitisme. Les représentants des partis politiques se sont rassemblés place de la République à Paris, le 19 février. Aussi réunis, les anciens présidents de la République François Hollande et Nicolas Sarkozy, ainsi que le premier ministre Édouard Philippe et des ministres.



Nicolas Sarkozy a pris la parole et a tenu un discours de fermeté à l'encontre des actes et injures antisémites. "Je fais confiance aux autorités pour prendre les décisions nécessaires, a-t-il déclaré. Mais il y a vraiment maintenant une question d’autorité".

L'ancien chef de l'État fait ainsi la leçon au gouvernement actuel rappelant qu''un certain nombre d’individus provoquent, insultent l’autorité de l’État". La réponse à apporter, d'après Nicolas Sarkozy ? "L’État doit répondre. Je suis sûr qu’il le fera. Mais il faut le faire maintenant et avec une fermeté extrême".

Il a été le seul dans la manifestation à tenir un message d’une extrême fermeté Alba Ventura Partager la citation





Un peu plus tard, il a réitéré ses propos en insistant sur le rôle de l'État. "Ce n’est pas tellement le temps des manifestations, des rassemblements, des discours. Bien sûr, je suis là. C’est un problème maintenant d’autorité", a-t-il martelé.



Une attitude et des propos qui ont marqué Alba Ventura, éditorialiste politique chez RTL. "J’ai été frappée par le discours de Nicolas Sarkozy. Il a été le seul dans la manifestation à tenir un message d’une extrême fermeté (...) que la démocratie était provoquée, et que cela devait cesser", a-t-elle indiqué.

> Agressions antisémites : "Il faut de l'autorité", lance Alba Ventura Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 20/02/2019