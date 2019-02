publié le 26/02/2019 à 07:53

Emmanuel Macron auprès des SDF sans caméra, mais pas sans photographe. C'était la semaine dernière, mais les clichés du président en maraude avec le Samu social n'ont circulé que lundi 25 février, sur les réseaux sociaux. Faut-il y voir une opération de communication ?



Oui bien sûr. C’est une opération de com’. Vous savez, c’est la photographe de l’Élysée qui a publié ces photos sur son compte Instagram. Elle ne l’a pas fait sans demander l’autorisation de la présidence. Et dans ce genre de mise en scène qui parait très naturelle, tout est calculé en réalité.

D’abord, parce que c’est la toute première fois, semble t-il, qu’un président participe à une maraude. Un événement donc ! Mais un événement dont il faut faire la publicité de manière subtile, parce qu’il s’agit de SDF, une population fragile. Il faut donc le faire discrètement et le faire savoir habilement.

Cautériser les plaies

C'était donc sans caméra, sans journaliste, sans les attributs du pouvoir, sans costume mais en jean et blouson en cuir. Cela donne un président accroupi devant la tente d’un SDF, un président en discussion avec un SDF, un président au centre d’appel du Samu social...



Quelques de prises de vues dont on pourrait croire qu’elle ont été volées, alors qu’elles sont bel et bien orchestrées par la photographe personnelle du président qui ne se trouvait pas là par hasard et qui les publiera très opportunément, une semaine plus tard. Histoire de ne pas se précipiter sur une séquence tellement chargée en émotion.



C’est fait pour se réconcilier avec les Français ? Oui. Il n’est pas le premier à jouer dans ce registre mais oui tout cela va dans le sens d’essayer de retisser du lien, de montrer qu’il fait attention aux gens. C’est pareil quand il passe 15 heures au Salon de l’Agriculture ou quand il reste des heures et des heures dans les débats citoyens. Des heures et des heures à cautériser les plaies. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère mais le problème, c’est qu’on ne demande pas au président de battre des records.

Faire de la politique, sans démagogie

Ce n’est pas 15 heures au Salon de l’Agriculture qui vont permettre aux éleveurs français de bénéficier d’une politique agricole commune plus favorable, alors qu’à Bruxelles on voudrait revoir le budget de la PAC sachant que Merkel est bien plus préoccupée par les automobiles allemandes que par les paysans français.



Ce n’est pas une maraude avec les SDF qui va réjouir la Croix Rouge ou Emmaüs qui courent derrière le financement des centres d’hébergement qui aurait été raboté de 20 millions d’euros. Donc ça ne sert à rien tout ça ? C’est de la com’, ce n’est pas inutile mais ça ne doit pas prendre le pas sur l’action politique. Parce que la vraie question, pour Emmanuel Macron, est de savoir comment il redonne aux Français foi dans leur pays, dans la République, dans l’Éducation, dans notre système de Santé, etc...



La vraie question est de savoir comment on réforme l’assurance-chômage, de manière équitable, pas en tapant uniquement sur les cadres, savoir aussi comment on s’attaque à notre système de retraite. La vraie question est de savoir comment on fait de la politique, si possible, sans démagogie.