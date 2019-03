et Marie-Pierre Haddad

publié le 31/03/2019 à 14:40

Selon un rapport, dévoilé par Le Figaro le 26 mars dernier, 310.000 agents de la fonction publique travaillent moins que 35 heures par semaine. Sur RTL, Gérald Darmanin indiquait que les fonctionnaires devaient travailler 35 heures "comme tous les Français".



Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Bruno Retailleau souhaite augmenter le temps de travail hebdomadaire des fonctionnaires à 39 heures. Il s'agissait d'ailleurs d'une proposition de François Fillon lors de la campagne présidentielle de 2017.

Le président du groupe Les Républicains au Sénat va même plus loin. "Il faudra faire sauter les 35 heures dans le privé, par la négociation, pas par une mesure générale. Ce sera une négociation dans chaque entreprise. En réalité, on a payé notre désindustrialisation avec les 35 heures. On a maintenu notre niveau de vie par l'endettement", explique-t-il ce dimanche 31 mars.