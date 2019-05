publié le 28/05/2019 à 08:46

Alors que les critiques se multiplient à son encontre, Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, a proposé des états généraux à la rentrée pour refonder la droite. La droite, rappelons-le, fait son plus mauvais score, toutes élections confondues, avec 8,4% aux européennes. Laurent Wauquiez peut-il tenir le coup et surtout longtemps ?



D'abord vous savez, à propos du score de LR à ces européennes, les plus désespérés me disaient hier après quelques recherches dans les archives : "C’est le plus mauvais score depuis la IIIème République". Rien que ça ! Pas depuis la Vème ! Non, depuis la IIIème !

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour enterrer Laurent Wauquiez ? Wauquiez, le coupable ! C’est le refrain qui revenait en boucle toute la journée hier. Wauquiez, celui qui a laissé la droite en short, une droite qui se retrouve aujourd'hui dans le même état que le Parti socialiste.

Wauquiez, le forcené de Vaugirard ?

C'est pourquoi certains aimeraient qu'il prenne ses responsabilités. C'est ce que vous disait Valérie Pécresse quand elle dit qu'"à titre personnel, elle s'en irait". Sauf que Laurent Wauquiez, avec sa proposition d'états généraux, même si la ficelle est grosse, est en train de faire comprendre à ses détracteurs qu’on ne le délogera pas comme ça.



Vous savez, Laurent Wauquiez, c’est le forcené de Vaugirard (de la rue de Vaugirard le siège du parti les Républicains ndlr). Même désavoué, il a bien l’intention de rester dans son bureau, de s’accrocher. Et d’ailleurs personne ne prendra le risque de le faire démissionner. Personne ne veut revivre l’épisode fratricide Copé/Fillon de 2012. Personne ne veut infliger ça aux militants.

Objectif : municipales

Et donc que va-t-il se passer ? Les opérations de contournements vont commencer. Surtout qu’il y a les municipales qui se profilent, dans à peine un an. Donc d’abord les messages qui vont être envoyés à Laurent Wauquiez, c’est "pas touche aux municipales. On s’en occupe" parce que comme le dit un député, "notre résurrection passera par-là, par le local".



Et puis va s'esquisser un appel à un large rassemblement de la droite et du centre. Ce sera l’appel que vont lancer les sénateurs Les Républicains probablement aujourd’hui avec à leur tête Gérard Larcher le président du Sénat, un homme au-dessus de la mêlée, pas suspect de vouloir briguer l’Élysée. Le rêve, vous savez c’est un peu de refaire l’UMP. De reconstruire cette grande droite, qui va de la droite classique au centre droit.

Le problème c'est que sur cette droite/centre-droit, il y a déjà un client, le président de la République





Le problème c’est que sur cette droite/centre-droit, il y a déjà un client et ce client c’est le président de la République. Vous avez vu le score de La République En Marche à Nice, fief du maire LR Christian Estrosi ? Deux fois plus ! La droite, c’est En Marche ! Le problème de LR, ce n’est donc pas seulement Laurent Wauquiez. Le problème de LR, c’est Emmanuel Macron qui a préempté une partie de la droite. Ce qui explique par ailleurs le maintien d'Édouard Philippe à Matignon !