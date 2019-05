publié le 24/05/2019 à 08:53

Laurent Wauquiez a réagi sur l’image de rassemblement offerte par les ténors des Républicains et l'après-campagne, en marge du meeting des Républicains à Villeurbanne mardi 21 mai. Hors micro, il a confié au journaliste RTL Dominique Tenza :



"Il y aura 'un avant' et 'un après' élections européennes. Ceux qui sont venus soutenir cette liste, alors que François-Xavier (Bellamy) a fait une campagne de droite, qui s’assume, sans se renier, j’attends qu’ils nous expliquent pourquoi demain ils repartiraient ! Je n’accepterai plus les chicayas d’hier !", a-t-il prévenu.

Valérie Pécresse, la présidente de la région île de France, mais aussi Gérard Larcher, président du Sénat, sont dans le viseur du patron du parti. Pour l'avant-dernier débat de la campagne européenne, Gérard Larcher avait demandé à François-Xavier Bellamy de remplacer Laurent Wauquiez, président du parti. Un affront qui ne semble pas avoir été digéré.