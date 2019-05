publié le 24/05/2019 à 01:54

C'est l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen : l'abstention. Elle est particulièrement redoutée auprès des plus jeunes électeurs. Et pour inciter les nouveaux détenteurs de la carte électorale à aller glisser leur bulletin dans l'urne dimanche 26 mai, Emmanuel Macron a décidé de se prêter au jeu des questions/réponses avec le youtubeur Hugo Travers.



Vendredi 24 mai, le chef de l'État répondra aux questions de jeunes sur l'Europe en direct à 18h15, pendant 45 minutes. Une séquence visible sur la chaîne YouTube HugoDécrypte (qui compte plus de 345.000 abonnés, ndlr) et sur la page Facebook du youtubeur. Celui qui s'attache à déchiffrer l'actualité a récemment interrogé Marine Le Pen lors d'une séquence de l'Émission politique sur France 2.

"L'abstention des jeunes menace cette élection", a expliqué l'entourage d'Emmanuel Macron : "Le président veut entendre les jeunes, et aussi leur dire d'aller voter, parce qu'ils ne doivent pas laisser les autres décider à leur place".

Aux élections européennes de 2014, 72% des Européens de 18 à 24 ans s'étaient abstenus, un chiffre stable par rapport à 2009. En France, l'abstention a atteint "74% des 18-24 ans et 72% des 25-34 ans aux dernières européennes" selon Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'Institut français d'opinion publique (Ifop).