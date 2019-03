publié le 04/03/2019 à 08:47

Au début peu convaincue par l'option Bellamy pour les élections européennes, Valérie Pécresse a annoncé, ce lundi 4 mars sur RTL : "Oui je voterai pour la liste Les Républicains pour les élections européennes".



La présidente de la région Île-de France explique avoir "choisi de rester" dans sa famille politique. "Ma fidélité et mon amitié que j’éprouve pour le trio tête de liste, quand François-Xavier Bellamy a dit que son rôle était de réconcilier les deux droites".

D'après elle, le "défi" qui attend Les Républicains est justement cet élargissement entre "une droite plus conservatrice, une droite plus ouverte (...) Par fidélité et par amitié et parce que je veux réconcilier les deux droites".

Valérie Pécresse rejoint ainsi Gérard Larcher. Le président du Sénat avait annoncé sur RTL, en février dernier qu'il appellera à voter pour la liste de son parti aux élections européennes. Même s'il "continue à penser que l'on aurait pu cocher toutes les cases différemment mais c'est un enjeu pour l'Europe. On a besoin de plus d'Europe".