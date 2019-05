publié le 21/05/2019 à 12:33

Plus que cinq jours avant l'élection européenne. La dernière ligne droite de la campagne est lancée et jusqu'au bout chacun des candidats tente de convaincre les Français. Les calculs politiques sont de mise et Gérard Larcher s'implique pour mettre toutes les chances du côte des Républicains.



Selon nos informations, Gérard Larcher, aurait décroché son téléphone ce week-end afin de demander à Laurent Wauquiez de céder sa place à la tête de liste des Républicains. François-Xavier Bellamy pourrait ainsi le remplacerait mercredi 22 mai sur France 2, pour l’avant dernier grand débat des européennes. Un débat qui fait déjà polémique. La décision de la télévision publique d’inviter Marine Le Pen, Laurent Wauquiez et Stanislas Guérini à place des têtes de liste a été vivement critiquée.

Depuis que l’annonce a été faite que le président des Républicains avait fait le choix d’y aller en priorité, les protestations se sont multipliées en interne. "Ça a été une fin de non recevoir", a-t-il expliqué par la suite.

Où seront les têtes de liste Loiseau, Bardella, Bellamy au débat de F2 ? Planquées ?

Ces partis n’ont aucun respect pour leurs électeurs et France2 doit exiger d’avoir les têtes de liste sur le plateau, pas leurs nounous ! https://t.co/q4xTxNaj7f — Florian Philippot (@f_philippot) May 14, 2019