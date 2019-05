publié le 24/05/2019 à 08:07

Les électeurs français se rendront aux urnes ce dimanche pour les européennes. À deux jours du scrutin, l'organisation vire par endroits au casse-tête, notamment dans les petites communes. C'est le cas à Wittelsheim dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse.



"Les 34 bulletins de vote sont au format A4, il va falloir les disposer sur une table. Donc on va avoir des tables à rallonge. On nous demande également que chaque pile de bulletins soit de même hauteur pour ne pas privilégier un parti par rapport à un autre. Sauf que certains partis ne nous ont pas fourni de bulletins, d'autres quelques centaines seulement", explique sur RTL l'ajointe au maire Christine Haegelen-Dhallenne, en charge des élections.

Les élections tombent le jour de la Fête des mères, ce qui n'est pas sans conséquences. Il est en effet plus compliqué de trouver des personnes qui acceptent de tenir les bureaux de vote. "On a souvent envie d'être en famille et c'est l'excuse, la bonne excuse, qui a été évoquée. Il nous fallait 40 assesseurs et nous avons comblé avec du personnel municipal", souligne Christine Haegelen-Dhallenne.

