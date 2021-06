Régionale en PACA : Mariani "n'est pas un allié de la France", pour Muselier

Le Rassemblement national est en tête en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), devant le président sortant Renaud Muselier (Les Républicains). Thierry Mariani obtient 4,47 points d'avance. Renaud Muselier se trouve tout de même en meilleure position que Christian Estrosi, à sa place en 2015. Il y a six ans, le duel RN-LR se jouait à 40,6% contre 26,5% au premier tour, contre 36,4% contre 31,9% cette année.

Le président sortant de la région fustige au micro de RTL son adversaire principal, Thierry Mariani. "Ce n'est pas un allié, ce n'est pas un ami" de la France, soutient-il. "C'est un ami de Bachar al-Assad, un ami du grand mufti qui appelait au martyr sur notre propre territoire, c'est un ami de monsieur Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, qui a massacré les Arméniens dans le Haut-Karabakh, c'est un ami des pays de l'Est et c'est un cheval de Troie de Poutine à l'intérieur du Parlement européen", poursuit Renaud Muselier, qui le qualifie de "poisson-pilote pour [les pays de l'Est] à l'intérieur de notre pays".

Contrairement à l'élection de 2015, la gauche, représentée par Jean-Laurent Felizia (EELV), a refusé de se retirer pour faire un "front républicain". Son parti lui a retiré l'investiture, et menace de l'exclure du parti. Pour Renaud Muselier, "ce n'est plus monsieur Felizia porteur de la gauche unie" mais "l'aventure personnelle de l'individu" qui prime.