publié le 22/05/2021 à 09:06

À moins d'un mois des élections régionales, ces listes font peu de bruit. Elles s'appellent "Un Nôtre Monde", sont présentes en PACA, Bretagne et Pays de la Loire ; à leur tête, des inconnus du grand public, adeptes des médecines alternatives et des théories antisystèmes voire complotistes.

Leurs têtes d’affiche sont tout sauf des professionnels de la politique, naturopathes, ostéopathes, davantage rompus à la méditation qu’aux meetings et aux porte-à-porte. Parmi leurs mots d’ordre, co-construction, écologie et transparence, un beau programme mais rien de concret. Les listes ont été bouclées in extremis et dans le Grand Est, une d’elles a même été retoquée pour irrégularité.

Quant aux candidats, ils se sont trouvés en ligne. Beaucoup ont un point commun : anti-masques, anti-vaccin, rien d'illégal certes mais ce sont surtout les collectifs à l'origine des listes qui interrogent. Leurs meneurs, eux, tendent clairement vers le complotisme : "médecins collabo", "France dirigée par la CIA", "prétendue pandémie", voilà ce qu’on peut lire dans leurs messages. L’un d’eux incite notamment à quitter en masse les réseaux sociaux. C’est pourtant bien grâce à eux que ces listes ont réussi à se monter...

