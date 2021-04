Le complotisme est-il en train de se propager en France ?

publié le 25/04/2021 à 16:13

Le complotisme prend-il de plus en plus d’ampleur en France ? Cette grande tendance, qui s'est développée aux États-Unis, notamment après les attentats du 11-septembre 2001, puis, plus récemment, lors de l'attaque du Capitole, le 6 janvier 2021, semble de plus en plus présente en France. On en a notamment entendu parler dans le cadre de l'enlèvement de la petite Mia, 8 ans, auquel serait potentiellement mêlé Rémy Daillet-Wiedemann, un ancien membre du MoDem adepte des théories complotistes.

Sylvain Cavalier, Youtubeur connu sous le pseudo "DebunKer des étoiles", est un ancien complotiste qui, aujourd'hui, décortique ces théories, plus ou moins loufoques. Pour lui, le problème est que celles-ci ont "quelque chose de très séduisant. Il y a cette envie d'en savoir de plus en plus sur ce que l'on nous 'cache', le sentiment de s'élever au-dessus de la masse, pour découvrir plein de choses".

Des théories qui "fragilisent la démocratie"

"Ces théories ont toujours existé, avant elles étaient répandues aux comptoirs des cafés... Puis les personnes qui les propageaient rentraient chez elles, abonde Olivier Becht, député Haut-Rhin. Aujourd'hui, ces personnes vont les partager sur internet, alors elles atteignent massivement de nouveaux publics". Il explique y être directement confronté au quotidien. "Des personnes m'ont assuré que le coronavirus n'existait pas et que les personnels soignants étaient en réalité des acteurs d'Hollywood !". Il redoute des théories qui "fragilisent la démocratie", dans un contexte qui met à rude épreuve notre santé psychologique.

Des théories "qui ont des conséquences sur le réel"

Christian Doumergue, écrivain et auteur de La Théorie du Complot mise à nue !, estime lui aussi que la crise que nous traversons a accéléré le phénomène. "Chaque nouveau choc de l'Histoire donne de l'ampleur aux théories du complot".

Quant à Vincent Bresson, journaliste indépendant, qui est l'un des premiers à s'être intéressé à Rémy Daillet-Wiedemann, il évoque une personnalité "excessive", qui a tendance à prononcer de "grands discours", vis-à-vis desquels il convient de rester prudent. "Il existe de vraies conséquences sur le réel, comme récemment, avec la petite Mia". Mais aussi, comme fin 2020, lorsqu'un homme a foncé délibérément dans le portail de la gendarmerie de Dax (Landes). Adepte des théories du complot, il avait affirmé avoir voulu réaliser un coup d’État. Il aurait été influencé par les vidéos de Rémy Daillet-Wiedemann.