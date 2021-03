publié le 01/03/2021 à 07:02

C'est l'un des effets pervers de cette crise sanitaire. Elle aura permis à des gourous sans scrupules de recruter de nouveaux adeptes. C'est notamment ce qui ressort du dernier rapport de la Miviludes, la Mission de vigilance contre les dérives sectaires.

Pseudo-thérapies à base de légumes : avec la pandémie, l'influence de ces pratiques, sans aucune base scientifique évidemment, s'est largement étendue. 500 nouvelles sectes ont été identifiées, dont un mouvement.

Tout commence sur une chaîne YouTube répertoriée sur des sites complotistes. Dans les vidéos, il est question de réinformation par un certain Fabien, naturopathe, qui analyse l'actualité : "Il y a beaucoup risques à porter des masques. Si vous vous renseignez sur la peste, moi ça m'a toujours surpris, les gens qui n'étaient pas touchés par la peste dans les fermes, ils avaient toujours des oignons coupés".

Ses théories autour de la covid-19 attirent une communauté de 60.000 abonnés qui peuvent ensuite le suivre sur son blog privé : "la naturopathie est l'hygiénisme, mais en gros, c'est s'autonomiser sur sa santé et ses sources d'information. Donc nous prônons ici l'individu dans toute sa grandeur et sa splendeur."

Il propose ensuite des stades de jeûne. Nous nous faisons passer pour un participant. Un stage à 860 euros la semaine à la campagne, sans repas. Il faut fournir un bilan de santé puis signer un contrat qui stipule que "je m'engage dans une tendance jugée sectaire par l'État. Je dois donc le faire en responsabilité."

Une adepte de Fabien est là pour me rassurer au téléphone : "Le matin c'est exercice respiratoire, médiation. Après un peu un bilan, qu'est-ce qui se passe dans les corps. Le soir, en général un bouillon". Il faut ensuite cotiser dans une association, première étape vers un isolement social selon Clément, membre du collectif L'Extracteur qui dénonce ces pratiques. Il a écumé les vidéos de ce naturopathe.

"En 2017, on vantait la méthode Breuss. C'est une méthode censée guérir le cancer en avalant que des jus de légume pendant 42 jours. Ça a tué des dizaines de personnes. Tout nuancé qu'il soit, il n'en reste pas moins un défenseur de ce genre de cures qui est totalement du charabia." Selon le ministère de l'Intérieur, 40% des dérives sectaires concerneraient des questions de santé ou de bien-être.

