Bas-Rhin : plusieurs tags complotistes découverts dans un village

La commune de Wingen-sur-Moder s'est réveillée en découvrant ces dégradations un peu partout le lundi 17 mai. Une trentaine de tags complotistes recouvraient les murs de plusieurs bâtiments publics comme l'école ou la gare mais aussi le monument aux morts.

"Cela se serait fait en deux temps", raconte le maire, Christian Dorschner, interrogé par France 3 Grand-Est, "d’abord dans la nuit de vendredi à samedi au niveau de la gare et du tunnel ferroviaire, et puis la nuit suivante, entre samedi et dimanche, au niveau du gymnase, de l’école primaire, de la mairie et du monument aux morts". Le constat n'a fait qu'empirer pour le maire, "Quand j’ai vu le monument aux morts, ça m’a horrifié. J’en avais la chair de poule".

Peints en jaune, ces tags font référence à la crise sanitaire : "QRC", "QR", "Pass", "Bande de soumis", peut-on notamment lire. Le lieutenant-colonel de la compagnie de gendarmerie de Saverne, Eric Dumas, assure que "cet acte est lié au milieu complotiste". Il ajoute qu'il n'y a "aucune piste sérieuse" pour le moment.