publié le 09/05/2020 à 08:56

En pleine crise sanitaire, alors que le gouvernement prône l’union sacrée, certains marcheurs envisage de quitter le parti La République En Marche. Un nouveau groupe pourrait voir le jour à l’Assemblée nationale dans les semaines qui suivent. LaREM risque ainsi de perdre sa majorité absolue.

Une majorité qui s’est effritée depuis le début du quinquennat. Ils ne sont plus que 296 députés alors que la majorité absolue est à 289. Le calcul est simple : sept départs et il n’y a plus de majorité. En pleine crise de Covid-19 et alors que l’exécutif vente chaque jour le besoin d’unité nationale, ce serait beaucoup plus qu’un symbole désastreux.



La menace est sérieuse. L’idée de ce 9e groupe parlementaire est né il y a un an. Le nom de Cédric Villani, ou d’Aurélien Taché sont évoqués. Ceux des anciens ministres socialistes Guillaume Garot et Delphine Batho également.

L’exécutif a compris la menace et tente de riposter. D’abord en minimisant l’événement et en rappelant que les députés MoDem permettront d’avoir une majorité solide pour voter les lois, mais aussi, en dégainant l’argument de la trahison en expliquant qu’un départ serait une double rupture avec les électeurs de 2017 et avec Emmanuel Macron, grâce à qui ils ont été élus.

Angleterre - Le jour du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Elizabeth II s'est adressée à son pays lors d'une allocution télévisée dans le but de remonter le moral des Britanniques, leur rappelant qu'ils ne devaient "jamais perdre espoir".

Transports - L’affluence sera plus forte ce lundi 11 mai dans le capitale. Le trafic de la RATP sera assuré à 75% en Île-de-France pour dissuader les voyageurs et 60 stations de métro seront fermées. Plus de 3000 agents seront déployés sur le réseau afind e guider les voyageurs et faire respecter certaines règles comme le port du masque, distanciation sociale en suivant le marquage au sol.



Etudiants - Les étudiants infirmiers en stage ont l’impression d’être de la main d’ouvre à bas coût. Appelés en renfort, les étudiants se sont retrouvés en première ligne. Pourtant, niveau rémunération, ils font parti des oubliés. Cinq régions dont l’Île-de-France prévoit une revalorisation de leurs indemnités.

