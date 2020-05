publié le 08/05/2020 à 19:02

La majorité se divise à l'Assemblée nationale. Alors que le gouvernement prône l'union sacrée face à la crise sanitaire, la majorité semble se fissurer. Un nouveau groupe devrait voir le jour la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, selon Les Échos. Un nouveau groupe qui menacerait la majorité des marcheurs au palais Bourbon.

Les députés LaREM sont aujourd'hui 296, la majorité absolue étant à 289. Il suffit de sept départs pour qu'il n'y ait plus de majorité En Marche à l'Assemblée. Ce serait un sacré coup de tonerre, au-delà du symbole désatreux en pleine crise sanitaire. Ce neuvième groupe parlementaire est une idée qui circule dans les couloirs de l'Assemblée, mais selon Les Échos, quelques dizaines de députés seraient cette fois sur le point de s'engager.

Le nom du groupe serait "Écologie, démocratie, solidarité". Ce groupe se dit ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, serait un des leaders. Les noms de Cédric Villani ou d'Aurélien Taché sont aussi évoqués.

On ne sait pas combien ils seront au final à quitter En Marche car ce groupe réunira des députés de plusieurs autres groupes parlementaires. Les noms des anciens ministres Guillaume Garot, le socialiste, ou Delphine Batho sont également cités. Il ne s'agirait donc pas seulement de députés LaREM frondeurs.

À écouter également dans ce journal :

Transports - 60 stations du métro parisien, sur 302 au total, resteront fermées lundi au début du déconfinement. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 8 mai le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. Il a ajouté que le gouvernement souhaitait "que roulent à la SNCF en moyenne 50% des trains du quotidien, c'est-à-dire les TER et les transiliens, et 75% de l'offre habituelle de la RATP en Ile-de-France".



Masques - À Nice, le port du masque sera obligatoire dans l'espace public de 8h à 20h dès lundi. C'est par un arrêté municipal signé le 7 mai que Christian Estrosi a décidé de rendre le port du masque obligatoire sur tout le territoire de la commune dès l'âge de 11 ans. Cet arrêté est valable jusqu'au 2 juin.



Décès - Une des plus grandes figures de la résistance s'en est allée ce vendredi 8 mai. Cécile Rol-Tanguy est décédée ce vendredi à l'âge de 101 ans, le jour du 75e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale. Elle était la veuve du colonel Henri Rol-Tanguy, l'un des principaux acteurs de la Libération de Paris, décédé en 2002.