À l'occasion de la finale de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu ce dimanche dès 16h, les Champs-Élysées pourraient à nouveau être le théâtre de célébrations en cas de victoire de l'équipe de France. L'avenue parisienne risque de voir déferler des supporters, durant et après le match. En prévision d'éventuels débordements, la préfecture de Paris a prévu un dispositif de sécurité renforcé.

Du rond point de l'Étoile jusqu'à la Place de la Concorde, les Champs-Élysées seront entièrement fermées à la circulation. Le but étant d'éviter qu'un conducteur effrayé par la foule ne perde le contrôle de son véhicule et fonce sur les piétons, comme ce fût le cas en 1998. 300.000 à 600.000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées. Si les Bleus l'emportent, 2700 policiers et gendarmes seront déployés dans les parisiennes et les stations de métro pour gérer les mouvements de foule.

Les forces de l'ordre auront le droit de fouiller les sacs et les voitures à la recherche de mortiers, de pétards, de feux d'artifices. Le tout, comme le dit Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, pour s'inscrire dans une ambiance festive mais avec fermeté.

À écouter également dans ce journal

Coupe du monde - À Paris, les supporters argentins se préparent aussi pour la grande finale. Sûrs d'eux, ils misent sur la victoire. Certains ont déjà leurs pronostics.

Vaulx-en-Velin - Les corps des dix victimes de l'incendie, dont 5 enfants ont été identifiés, a annoncé ce dimanche le procureur. Le parquet de Lyon ouvre une enquête pour "dégradation volontaire ayant entraîné la mort".

Fait divers - Une terrible découverte a été faite dans l'Essonne samedi matin. Deux corps ont été retrouvés à l'entrée du bois ce Chanteloup. De sexe masculin, ils présentent tous deux des blessures par balle à la tête.

