Argentine-France : combien va gagner le vainqueur de la Coupe du monde ?

Le célèbre trophée de la Coupe du monde n'est pas le seul à faire rêver. Loin de là. Ce dimanche 18 décembre, les Bleus affrontent l'Argentine de Lionel Messi pour la finale du Mondial 2022. Un choc pour terminer cette compétition alors que les dotations financières qui sont allouées par la Fifa pour les équipes sont déjà connues.

Ainsi, le grand vainqueur repartira avec 40 millions d'euros dans les poches. C'est largement plus qu'il y a quatre ans. Lors du Mondial en Russie, les Bleus avaient récolté environ 32 millions d'euros. Le finaliste malheureux, lui, s'en tire néanmoins avec 29,2 millions d'euros...soit quasiment autant que la somme allouée au vainqueur en Russie. Le Maroc et la Croatie, en lice pour la troisième place, se partageront 26,3 (pour le troisième) et 24 millions d'euros (pour le quatrième).

Quoi qu'il en soit, chaque sélection nationale est libre de fixer le mode de répartition de cette somme au sein de son effectif et des équipes d'encadrement. Ainsi, la fédération française de football a déjà annoncé la couleur : 30% de la dotation reçue sera redistribuée aux joueurs et au staff... soit (en cas de victoire) 12.300.000 euros. À raison de 26 joueurs, le chèque sera de 402.000 euros par personne. Notez, que le staff compte pour quatre parts. En 2018, les joueurs de Didier Deschamps et son staff avaient reçu 350.000 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info