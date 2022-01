Les infos de 8h - Espagne : le pays envisage de traiter la Covid-19 comme une grippe

En Espagne, plus de 90% des plus de 12 ans sont vaccinés. Le premier Ministre Pedro Sanchez est donc optimiste et envisage de déclasser la Covid. Elle serait donc considérée comme une maladie classique, comme la grippe.

Traiter le coronavirus comme une grippe saisonnière, le leader espagnol Pedro Sanchez a surpris tout le monde avec cette annonce. Madrid envisage donc de cesser de comptabiliser les nouveaux contaminés chaque jour et de revenir à un système de détection comme celui de la grippe.

Le gouvernement se montre optimiste sur l'évolution de la Covid, car l'Espagne détient le taux de vaccination le plus élevé d'Europe. Toutefois, les médecins espagnols ont appelé à ne "pas banaliser l'épidémie". Les centres de santé sont saturés de patients contaminés, même si ces derniers ont des symptômes minimes pour la plupart.

À écouter également dans ce journal

Tennis - Novak Djokovic a de nouveau été placé en rétention ce samedi matin par les autorités australiennes. Une nouvelle audience est prévue ce samedi soir pour déterminer si le joueur Serbe participera à l'Open d'Australie.



Politique - Christiane Taubira se rend à Lyon ce samedi pour un déplacement qui ressemble à celle d'une candidate. L'ancienne ministre de la Justice devrait annoncer si elle se présente ou non à la présidentielle.

Coronavirus - Ce samedi, près de 600.000 Français vont voir leur passe-sanitaire désactivé. De plus, dans la nuit de vendredi à samedi, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le projet de loi sur le passe vaccinal.