Au cours d'une séance de dédicaces anodine, Emmanuel Macron a sans doute livré les prémices du prochain calendrier sanitaire. En déplacement dans l'Eure-et-Loir, dans le cadre d'une visite consacrée au Patrimoine, le Président, interrogé par des riverains, a en effet annoncé que des allègements auront certainement lieu dans les départements où la situation sanitaire sera bonne.



Avec 17 départements sous le seuil d’alerte de 50, le taux d’incidence tourne désormais autour de 30 en moyenne, en France. Le pays est passé sous la barre des 100 pour la première fois depuis la mi-juillet et la baisse s’accélère : -30% d’une semaine sur l’autre. Ainsi, on pourrait atteindre les 5.000 nouveaux cas par jour à la fin du mois, contre 10.000 aujourd’hui.

Emmanuel Macron a alors évoqué un "allègement des contraintes", en dehors du passe sanitaire. En effet, pour le moment , le port du masque reste obligatoire en extérieur dans plusieurs départements en cas de rassemblement, notamment sur les marchés et les brocantes. Le masque est aussi exigé dans un rayon de 50 mètres autour des écoles dans le Rhône. A l’intérieur, comme au cinéma et au théâtre, plusieurs exploitants l’imposent également, alors qu’en théorie, grâce au passe sanitaire, il ne l’est plus.

Les contraintes pourraient-elles être allégées dans certains départements et pas d’autres ? Tout se décidera en conseil de défense. Le passe sanitaire reste, quant à lui, obligatoire jusqu’au 15 novembre.

À écouter également dans ce journal

Économie - L’Australie a rompu son contrat record avec Naval Groupe, passé en 2016. Canberra devait en effet acheter à la France douze sous-marins à propulsion diesel électrique, pour un montant total de plus 30 milliards d'euros. Le pays a finalement signé avec le Royaume-Uni et les États-Unis, qui vont ainsi fournir à Canberra des sous-marins à propulsion nucléaire.

Terrorisme - L'armée française a neutralisé le chef de l’État islamique dans le Grand Sahara. C'est Emmanuel Macron qui a annoncé la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui, cette nuit, sur Twitter.

Espace - Départ réussi pour Falcon 9. Il s'agit du lancement de la quatrième mission habitée de SpaceX et la première entièrement avec des passagers civils. Quatre Américains vont ainsi rester en orbite autour de la terre pendant trois jours.