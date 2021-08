Invité exceptionnel de RTL ce jeudi 26 août, le Premier Ministre Jean Castex a fait le point sur la rentrée scolaire qui aura lieu le 2 septembre prochain. Rentrée une nouvelle fois spéciale en raison de la crise sanitaire et des restrictions.



Comment va-t-elle se dérouler ? Fallait-il la décaler ? "Je ne suis jamais dans l'esprit de prendre des risques et encore moins avec des enfants (...) S'agissant des écoles nous avons toujours réussi à les maintenir le plus possible ouvertes. Jusqu'à présent, cette politique a été couronnée de succès", s'est félicité le Premier ministre.

Jean Castex a expliqué que les moins de 12 ans ne seraient pas vaccinés. Pour cause, "la communauté scientifique ne recommande pas de vacciner les enfants de moins de 12 ans." a-t-il déclaré. Ils seront donc vivement surveillés grâce à des tests salivaires ou encore des autotests.

Le Premier Ministre a toutefois affirmé que "le port du maque sera maintenu dans les classes et dans les cours de récréation". Jean Castex a également rajouté que des capteurs de CO2 seront désormais généralisés.