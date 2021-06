publié le 06/06/2021 à 09:00

Les crises liées aux allergies sont de retour et les mouchoirs de sortie. La concentration de graminées vient tout juste d'atteindre un pic, selon le réseau national de surveillance aérobiologique. Le masque, qui s'est invité dans nos vies en raison de l'épidémie de coronavirus, pourrait bien être un allié inattendu contre ces allergies.

"Là on est vraiment au pic" de circulation des pollens, indique Aurore Mallet, médecin allergologue à Lyon. Après les pollens de graminées, les pollens de plantains circulent également dans l'air. "On a eu un mois de mai relativement pluvieux, ce qui a retardé le pic de pollen. D'habitude, celui-ci arrive fin mai, comme en ce moment avec le vent et le temps plutôt clément qui a beaucoup fait voler le pollen", poursuit la médecin.



En tout cas, ces derniers jours, les allergiques l'ont constaté : le masque barre le passage au pollen, autant qu'au virus. Il "nous protège quand même un peu, on le ressent surtout quand on le retire ou que l'on fait du sport", raconte une jeune femme qui, malgré tout, le sent "bien dans les yeux". Une autre personne interrogée estime quant à elle qu'"au moins on a gagné pour les allergies", à défaut d'avoir vaincu le coronavirus.

