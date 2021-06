Les infos de 18h - Adolescente séquestrée et torturée à Rennes : 6 mises en examen

publié le 05/06/2021 à 18:52

Six personnes ont été mises en examen pour avoir séquestré et torturé une jeune femme âgée de 17 ans à Rennes.

La victime est tombée dans un guet-apens lundi 31 mai. Une connaissance lui avait donné rendez-vous sur un parking de la patinoire de Rennes. Sur place, trois femmes l'attendaient. Rapidement, une violente dispute a éclaté.

L'adolescente a été forcée à monter dans une voiture et a été conduite sur un autre parking, au sud de Rennes. Là, elle a reçu des coups de Taser. Ses vêtements ont été arrachés, une partie de ses cheveux a été rasée. À 21h30, au bout de trois longues heures de calvaire, la victime a été ramenée chez elle. Ses proches l'ont ensuite conduite à l'hôpital. Une partie de cette agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Le motif de cette agression serait une puérile querelle sur les réseaux sociaux. Les agresseurs en voulaient à la victime, qui les insultait et aurait propagé des rumeurs sur Internet.

Vendredi 4 juin, quatre femmes de 19 à 31 ans et deux hommes de 20 et 21 ans ont été mis en examen pour violences volontaires, enlèvement et séquestration. Le procureur, lui, a été très clair. Il n'y aura aucune impunité sur cette affaire. Pour Philippe Astruc, ce type de dérive violente doit être fermement sanctionné.



