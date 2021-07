Lors de l'allocution présidentielle du lundi 12 juillet, il a beaucoup été question de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, mais pas seulement. Emmanuel Macron a également fait le point sur la situation économique du pays. Il prévoit ainsi une croissance de 6% cette année, sans doute la meilleure en Europe, et annonce un plan d'investissement à la rentrée.

Emmanuel Macron tient son slogan : "Construire la France de 2030". La réforme des retraites aura bien lieu. Cet engagement est toutefois sans agenda puisque cela dépend de l'évolution de la situation sanitaire et chaque mois qui passe rend une telle mesure complexe à mettre en place avant la présidentielle. Pourtant, le ton est volontaire : les régimes spéciaux seront supprimés pour les futurs salariés, mais pas un mot sur le report de l'âge de départ à 64 ans. Rien non plus sur la réforme à points qui semble enterrée.

Les jeunes auront droit à un "revenu d'engagement" qui ressemble à la Garantie Jeune réservée actuellement aux moins de 26 ans sans formation ni emploi. Mais là encore, pas de précisions avant le mois de septembre prochain. En revanche, Emmanuel Macron a acté une croissance plus forte que prévu et plus forte que la moyenne européenne à 6%, cette année. Une bonne rampe de lancement pour l'élection présidentielle.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Emmanuel Macron a annoncé ce lundi l'extension du passe sanitaire à partir du 21 juillet prochain.

Société - Plus de 300 noyades accidentelles ont été dénombrées entre début juin et début juillet en France. 79 personnes ont perdu la vie.

Faits divers - L'autopsie de l'étudiant nordiste retrouvé mort vendredi dernier près de l'autoroute A27 a été réalisée lundi 12 juillet. Le chauffeur Uber qui l'avait pris en charge n'a toujours pas été identifié.