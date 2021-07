Les infos de 5h - Allocution Macron : "la retraite, ce n'est pas le moment", dénonce Yves Veyrier

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a évoqué la réforme de l'assurance chômage. À neuf mois de l'élection présidentielle, le chef de l'État confirme qu'elle entrera bien en vigueur au 1er octobre prochain. Quant à la très contestée réforme des retraites, "elle sera débattue dès que les conditions sanitaires le permettront", a promis le président de la République.

Selon Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, c'est une annonce totalement déplacée : "Très franchement, ce n'était pas la priorité. Je pense que la population et les salariés sont particulièrement inquiets avec l'enjeu de la vaccination". Pour Yves Veyrier, la situation sanitaire n'est pas simple et pense "que ce n'était pas utile de rajouter qu'il va falloir travailler plus longtemps". Selon le secrétaire général de Force ouvrière, le sujet principal c'est l'emploi et faire en sorte que tout le monde ait un emploi de qualité. "La retraite, ce n'est franchement pas le moment", a-t-il ajouté.

Coronavirus : La vaccination sera désormais obligatoire pour les soignants et les personnes exerçant dans le domaine médicales. Le personnel soignant aura jusqu'au 15 septembre pour se mettre en règle avant les premiers contrôles et des sanctions qui pourraient aller jusqu'à la suspension de salaire.

Pass sanitaire : Pour tous les Français, Emmanuel Macron a décidé d'employer la manière forte en réduisant progressivement l'accès aux lieux de vie à toutes les personnes non-vaccinées. Le pass sanitaire avec vaccin ou test PCR sera exigé dès le 21 juillet dans les cinémas et les théâtres.

Vaccination : La plateforme Doctolib, qui permet de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, a été prise d'assaut par les Français dans la soirée, avec des records, jusqu'à 20.000 réservations par minutes.