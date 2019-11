Agriculture : 1.000 tracteurs attendus à Paris le 27 novembre

et AFP

publié le 22/11/2019 à 23:03

Paris bloquée avant même le 5 décembre ? Plus de 1.000 tracteurs vont converger vers la capitale le 27 novembre à l'appel de la FNSEA, qui a lancé une mobilisation nationale dénonçant l'absence de "matérialisation concrète" des mesures de soutien promise aux exploitations agricoles.

"Plus de 1.000 tracteurs venus des régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté se donnent rendez-vous à Paris. Ils seront dès 6 heures du matin aux portes de la capitale", indiquent les agriculteurs FNSEA du grand bassin parisien dans un communiqué. Pour le reste de la France, "les formes d'actions varieront en fonction des territoires et des productions", précise la FNSEA.

La FNSEA réclame notamment "aux distributeurs et industriels de permettre le retour à un revenu décent pour les agriculteurs". Le ministre de l'Agriculture a reconnu en octobre, mois marqué par deux journées de mobilisation, que les paysans étaient "sous pression". "La profession agricole, c'est la seule profession qui vend en-dessous du prix de revient. Ce n'est pas acceptable", estime Didier Guillaume. "C'est ce qui explique qu'il y ait autant d'agriculteurs en grande difficulté, qui arrêtent, qui sont très endettés."