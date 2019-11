Manifestation des agriculteurs : comment circuler à Paris mercredi

publié le 26/11/2019 à 21:33

Journée de blocage ce mercredi 27 novembre. Les agriculteurs de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et les Jeunes agriculteurs (JA) se mobilisent à Paris pour manifester leur "ras-le-bol". Au total, "plus d'un millier de tracteurs des régions Hauts-de-France, Normande, Île-de-France, Grand Est, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté se donnent rendez-vous", ont annoncé les syndicats agricoles dans un communiqué.

"Dès 6 heures du matin aux portes de la capitale", les véhicules bloqueront les autoroutes "A1, A4, A5, A6, A10, A11, A13, A14, A15" et les les nationales "N1, N2, N12, N20", précisent les deux syndicats. Pour le reste du territoire, "les formes d’actions varieront en fonction des territoires et des productions".

Aux alentours de 7 heures ce mercredi matin, la circulation sur l'A1 est déjà bien perturbée tandis que le périphérique parisien reste pour le moment assez fluide.

Il est donc conseillé d'emprunter des axes parallèles ou de privilégier les transports en commun. De même, anticipez vos déplacement, évitez les heures de pointes en partant plus tôt ou en différé. Quant à votre vitesse, adaptez-la aux conditions de circulation afin de ne pas créer de bouchons supplémentaires.

⚠️Journée d’action des #agriculteurs le 27 novembre : d’importantes perturbations sont à prévoir sur le réseau routier en direction de Paris (convois de tracteurs) plus particulièrement à hauteur de Senlis (#A1) et Méru (#A16). Anticipez vos déplacements et adaptez votre vitesse. pic.twitter.com/v8WEHR0T8e — Préfet de l'Oise (@Prefet60) November 26, 2019

Tout comme les 8 et 22 octobre derniers, les agriculteurs dénoncent "les traités de libre-échange, les mesures réglementaires franco-françaises qui plombent la performance des exploitations, les importations distorsives, la loi Egalim (prévoyant la revalorisation des salaires) qui n’est pas appliquée dans son intégralité".

Notre CP avec @FNSEA 👇https://t.co/c6xSuHkM2c pic.twitter.com/JdPKcZoiun — Jeunes Agriculteurs (@JeunesAgri) November 20, 2019