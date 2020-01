publié le 07/01/2020 à 08:59

La grève des transports se poursuit, ce mardi 7 janvier, et certaines université ont décidé de reporter les partiels. Mais ce n'est pas le cas de la faculté de Nanterre où le président a même décidé de laisser le gymnase ouvert la nuit pour les étudiants. En réaction, l'Union Nationale des Étudiants de France (UNEF), première organisation étudiante, a voté hier le blocage du site.

"Il y a énormément d'étudiants qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne peuvent pas passer leurs partiels", déplore Imane Ouelhadj, présidente de l'UNEF à Nanterre. "Ça signifie pour eux avoir un zéro sur le relevé de notes", ajoute-t-elle.

"On se retrouve avec des promos, même si l'amphithéâtre paraît rempli, où il manque énormément de monde. On va se retrouver avec des étudiants qui n'auront aucune évaluation et qui devront tout passer au rattrapage", a-t-elle conclu.

