publié le 03/12/2020 à 08:21

Direction Authon dans le Loir-et-Cher. C'est là, à son domicile, que Valéry Giscard d'Estaing est mort mercredi 2 décembre au soir entouré de sa famille. Il avait 94 ans. L'ancien président a succombé au coronavirus. Dans le Loir-et-Cher, VGE possédait 200 hectares de terres, essentiellement des céréales. Des terres cultivées par Claude Guillon, très triste ce jeudi matin.

"Beaucoup de tristesse parce qu'on avait des liens très proches depuis 20 ans qu'on se côtoyait. C'était un grand-père pour nous. Que ce soit monsieur le président ou madame Giscard d'Estaing, on avait souvent des contacts. Une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours", confie Claude Guillon sur RTL.

Valéry Giscard d'Estaing se souciait toujours de son exploitation et du bien-être de ses employés. "Il s'intéressait en permanence. 'Est-ce que les céréales se portent bien ?' 'La moisson, est-ce qu'elle se passe bien ?' Quand la récolte était moyenne, il me disait 'c'est comme ça'. Quand elle était très bonne, il me disait 'bravo'. C'était son mot. Quand il disait 'bravo Claude', c'était pour toute l'entreprise", ajoute l'agriculteur. "C'était un terrien mais d'origine il était de l'Auvergne. Des gens qui sont nés avec la terre."

