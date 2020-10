publié le 07/10/2020 à 08:05

C'est un véritable tas d'or sur lequel est assis le parti présidentiel. Sur l'ensemble du quinquennat, La République En Marche (LaREM) a en effet touché 112 millions d'euros de subventions publiques. Une somme colossale qui lui permet de préparer activement la campagne de 2022.

Emmanuel Macron sait même déjà comment il va financer sa campagne, car c'est pour lui que LaREM est en train d'investir dans la pierre. Selon nos informations, le parti majoritaire a déjà réussi à mettre 6 millions d'euros de côté rien que pour l'année 2020 et il en fera de même les années suivantes.

Cet argent ne dort pas sur un compte bancaire puisqu'il participe au financement d'un gigantesque achat immobilier signé au mois de juin. Le futur siège du mouvement mesure 3.000 mètres carrés et est situé dans le VIIIe arrondissement de Paris. Le coût total de cet investissement est estimé à 35 millions d'euros.

Ces bureaux représentent en réalité une assurance vie pour le chef de l'État puisqu'ils lui serviront de garantie pour qu'il emprunte de l'argent en 2022, comme le confie un cadre de la majorité. Ce siège pourra aussi être revendu en cas de déroute comme ce fut le cas du Parti socialiste, obligé de vendre son siège historique, rue de Solferino.

