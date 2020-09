Christophe Castaner, élu président du groupe LaREM à l'Assemblée

publié le 10/09/2020 à 12:37

Après avoir été délégué général de La République En Marche, Christophe Castaner reprend les rênes du groupe à l'Assemblée. L'ancien ministre de l'Intérieur qui faisait face à Aurore Bergé, a remporté l'élection avec 145 voix, contre 120.

La mission qui l'attend est de taille : reconstruire et ressouder LaREM dans l’hémicycle victime de départs en cascade depuis le début de la mandature. Le 7 septembre dernier, trois députés ont encore quitté le groupe pour rejoindre le MoDem. Même si le parti présidé par François Bayrou est l'allié de la majorité, ce dernier prend de plus en plus de poids. La République En Marche a perdu la majorité absolue et dépend donc du MoDem.

Christophe Castaner est le troisième président du groupe depuis le début de la mandature en 2017, après Richard Ferrand et Gilles Le Gendre, qui avait annoncé sa démission dès juillet.

Des détracteurs de Chrisophe Castaner soulignent que la présidence des députés "marcheurs" apparaît comme un "lot de consolation" après son départ du gouvernement. Mais ce marcheur de la première heure est un "bon compromis" : il n'est pas loin du "barycentre du groupe", d'après un responsable de la majorité, qui observe cependant que cette campagne ne se fait pas "sur une ligne politique", beaucoup relevant de "l'humain".