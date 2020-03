publié le 31/03/2020 à 08:11

Si la période de confinement est difficile pour de nombreux Français, elle l'est encore plus pour les femmes et les enfants maltraités. Le ministère de l'Intérieur déplorait la semaine dernière une hausse de 30% des violences conjugales depuis le lundi 16 mars et face à ce fléau, un système d’alerte pour les femmes victimes de violences de la part de leur conjoint est actuellement mis en place dans les pharmacies.

À Nancy, ce dispositif a déjà été utilisé par certaines femmes. L'une d'elles, enceinte de cinq mois, rapporte qu'elle a été giflée et menacée d'un couteau par son concubin. En application des consignes, le pharmacien qui la reçoit appelle alors le 17 et les policiers se rendent au domicile du couple pour interpeller le suspect.

Placé en garde à vue, il reconnaît avoir giflé sa compagne mais nie les menaces au couteau alors qu'une voisine confirme les scènes de violences aux forces de l'ordre qui sont "récurrentes" selon elle. L'homme a désormais interdiction de s'approcher du domicile familial jusqu'au vendredi 5 juin, date à laquelle l'audience a été fixée.

