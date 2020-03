Chaque année, plus de 200.000 femmes sont victimes de violences conjugales

et AFP

publié le 28/03/2020 à 15:02

Dans le "huis clos familial", il est difficile de donner l'alerte : dans la Marne, comme partout en France, l'augmentation des violences conjugales depuis le début du confinement décidé par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, inquiète.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a affirmé jeudi 26 mars que ces violences avaient augmenté de 32% en zone gendarmerie en une semaine et de 36% dans la zone de la préfecture de police de Paris. Pour permettre aux femmes victimes, un dispositif sera mis en place pendant le confinement au sein des pharmacies pour alerter les forces de l'ordre.

À Reims, la semaine passée, ces violences ont représenté 40% des gardes à vue, affirme à l'AFP le procureur Matthieu Bourrette, précisant qu'elles n'étaient "pas liées à une surconsommation d'alcool". Il s'agit "de faits de violence entre personnes qui ne s'entendaient plus", qui étaient en instance de séparation, "mais qui devaient vivre au domicile, notamment pour des raisons économiques, et avec le confinement, ces personnes ne se supportent plus", explique le procureur Matthieu Bourrette.

Autre difficulté de la situation actuelle : "s'approcher des femmes victimes", affirme Virginie Guérin, déléguée aux droits des femmes de la Marne. "Chaque semaine, nous faisons le point avec les associations de victimes pour assurer la continuité avec elles". "Le confinement, c'est l'exacerbation de ce que l'on connaît d'ordinaire", affirme Nadège Bezard, juriste à l'association d'aide aux victimes Mars 51. Récemment, "on a dû exfiltrer une femme de l'hôpital parce que son mari violent l'attendait dans la salle d'attente".