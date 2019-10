publié le 19/10/2019 à 07:49

La grogne sociale prend de l'ampleur en ce début d'automne en attendant la fameuse journée du 5 décembre, jour de grève interprofessionnelle. La réforme des retraites centralise les mécontentements au point que l'exécutif travaille à modifier des points sensibles voire à reporter le grand changement.

"Une reculade ? Quelle reculade ?", à Matignon on fait mine de ne pas comprendre expliquant que c'est la "nouvelle méthode du gouvernement", l'application concrète de l'acte II du quinquennat. "Il est normal de prendre en compte les protestations et les inquiétudes légitimes des Français", dit-on dans l'entourage d'Édouard Philippe.

"Depuis les 'gilets jaunes', on a appris à être très prudents", indique un ministre. En clair, il ne faut donner aucun carburant à la contestation sociale en train de s'organiser, désamorcer les tensions pour ne pas faire de la grève prévue le 5 décembre prochain une réussite.

Une méthode douce qui agace beaucoup au sein du gouvernement. Dans l'équipe d'un ministre on s'emporte : "On ne va pas commencer à lâcher du leste maintenant, il faut rester ferme sur nos positions, sinon cette réforme ne se fera jamais". Un poids lourd de l'exécutif va encore plus loin. À la question "elle est déjà morte votre réforme ?", il répond : "en tout cas, elle n'est pas très vivante..."

À écouter également dans ce journal

SNCF - Vendredi 18 octobre, une grève SNCF inopinée a pris de cours les voyageurs. La situation reste bloquée ce samedi premier jour de vacances scolaires, sur le réseau TER, les les lignes franciliennes et les trains Ouigo.

Procès Balkany - Le maire de Levallois-Perret a été relaxé pour corruption, mais condamné à 5 ans de prison pour blanchiment ce vendredi 18 octobre. Son épouse, Isabelle, a quant à elle été condamnée à quatre ans de prison et 10 ans d'inéligibilité.

Brexit - Le Parlement britannique se réunit samedi pour se prononcer sur l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles, à 12 jours seulement de la date prévue de sortie de l'Union européenne.

Barcelone - De violents affrontements entre militants indépendantistes radicaux et forces de l'ordre ont provoqué des scènes de chaos, vendredi soir, dans le centre de Barcelone après une manifestation monstre contre la condamnation des dirigeants indépendantistes.