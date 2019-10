publié le 19/10/2019 à 06:24

Le flou règne toujours sur le trafic SNCF en ce premier jour de vacances scolaires. Tout comme hier, la situation sera très perturbée sur l'ensemble du réseau notamment les TER et les lignes franciliennes, ce samedi 19 octobre. Par ailleurs, aucun train Ouigo ne circulera aujourd'hui, annonce la société ferroviaire.

Après cinq heures de discussions, la direction et les syndicats n'ont pas trouvé de compromis pouvant inciter les conducteurs et contrôleurs à lever leur droit de retrait, exercé après un accident qui a fait plusieurs blessés mercredi 16 octobre, dont un conducteur de train.

Les deux parties devraient se voir dans le "courant de la semaine prochaine", a annoncé la direction. D'ici là, elle appelle les conducteurs et contrôleurs à "reprendre au plus vite le travail car ils sont en situation irrégulière", assure-t-elle.

Côté trafic, "la situation sera très sensiblement identique" à celle de vendredi, où le réseau TER et certaines lignes franciliennes ont été très perturbées. Aucun train Ouigo e circulera sur l'ensemble du territoire. Les TGV seront affectés dans la région Sud-Est (Lyon, Marseille, Nice, Montpellier) et Atlantique-Ouest (Rennes, Nantes, Bordeaux), avec 9 trains sur 10. Le trafic sera normal dans le Nord et l'Est.