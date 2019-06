publié le 27/06/2019 à 14:28

Dans son livre Passions, qui paraît ce jeudi, Nicolas Sarkozy évoque ses souvenirs politiques et personnels jusqu'à son accession à l'Élysée en 2007, et règle quelques comptes, notamment avec François Fillon ou encore Ségolène Royal.

À propos de l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle de 2007, qu'il a battu au second tour, l'ancien chef de l'État déclare : "Je me suis demandé, notamment lors du débat présidentiel de l'entre-deux tours, si elle faisait preuve d'incompétence par volonté politique, ou si plus vraisemblablement elle ne possédait ni la connaissance ni la compréhension des dossiers qu'elle abordait."

Des propos que n'a pas appréciée la principale intéressée, qui a dénoncé sur Twitter un "indécrottable sexisme". "Le même hélas, en 2007, que celui de dirigeants du PS alors que j’avais plus de mandats électifs et plus de diplômes, comme je le raconte avec humour dans Ce que je peux enfin vous dire", ajoute l'ambassadrice des pôles. Et de conclure : "C'est bas pour toutes les femmes #MeToo".

