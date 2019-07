Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Il y aura ensuite le sprint intermédiaire de Gaillac au km 87, puis 80 km relativement plat jusqu'à la capitale de la région Occitanie, ville étape pour la 27e fois mais où le Tour n'était plus venu depuis 2008 . Cette année-là, le jeune sprinteur britannique Mark Cavendish avait signé la 2e de ses 30 victoires sur la Grande Boucle.

Tour de France 2019 : 11e étape Albi-Toulouse mercredi 17 juillet

PRÉSENTATION - 167 km sont à parcourir entre Tarn, Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne. Deux difficultés de 3e et 4e catégorie sont répertoriées sur la première moitié de course.

