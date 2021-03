publié le 16/03/2021 à 07:37

Emmanuel Macron va étudier une proposition de sénateur : créer un ticket resto pour les étudiants. Selon nos informations, il coûterait 3,30 euros et en vaudrait le double. Qu'en pensent les intéressés ?

Sur le campus de Nanterre, l'un des rares moyens de se restaurer le moyen c'est ce vendeur de crêpes en camionette. Avec le ticket de 6,60 euros, Aline et Solène pourraient se payer ce menu à 5 euros en une fois, un coup de pouce bienvenu : "C'est pas mal, c'est cool, l'État nous vient en aide directement puisqu'il prendrait directement en charge 50% de la somme totale des 6 euros". "Je travaille à côté, je fais mes courses toutes les deux semaines à peu près, ça fait toujours du bien d'avoir un peu d'aide. Est-ce que ça va suffire pour aider les étudiants qui sont vraiment en précarité ? Ils attendent un peu plus quand même". Dans le dispositif, l'étudiant paierait la moitié du ticket.

Sur un banc, Sarah ne se restaure jamais dans cette camionnette, elle n'a pas les moyens. Dans son sac, un prospectus sur les distributions d'urgence : "C'est même plus une vie c'est une survie. J'ai 90 euros qui me restent chaque mois pour me nourrir, du coup je vais au maximum aux distributions. C'est nos dépenses qui doivent être plus importantes sur tous les plans. Ça ne suffit pas du tout".

L'étudiante envisage tout de même demander ces tickets restaurants si la mesure passe. Ce vendredi, elle ira comme chaque semaine chercher son panier repas gratuit à l'épicerie solidaire.

À écouter également dans ce journal

AstraZeneca - Le vaccin est suspendu en France, dans la foulée de l'Allemagne. Une simple mesure de précaution qui attend l'avis de l'Agence européenne du médicament qui sera rendu jeudi. Plus de 3.000 cas d'effets secondaires ont été signalés en France, mais aucun cas de thrombose.

Culture - La colère gronde dans le monde de la culture. Une cinquantaine de théâtres sont occupés en France. Cela fait quatre mois et demi que les théâtres sont fermés à cause de la crise sanitaire.

Prime Macron - La prime Macron, jusqu'à 1.000 euros pourra être reconduite pour les bas salaires. Comme en 2019 et 2020, les entreprises pourront la verser sans payer de charges. C'est l'une des mesures annoncée lundi 15 mars lors du sommet social.